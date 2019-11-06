Staffel 4Folge 13vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 13: Der Doppelgänger
46 Min.Ab 12
Valentins Favorit Carolas hat das Galopprennen gewonnen. Doch wenige Minuten später ist der Hengst tot. Seinem Besitzer Reitmeyer kommt dieser Umstand gerade recht. Mit den 1,2 Millionen Mark Versicherung will Reitmeyer seine Schulden an Bode zurückzahlen. Die Untersuchung des Kadavers ergibt jedoch, dass das tote Tier nicht Carolas war. Als Valentin den Tierpfleger Bertram überwacht, entdeckt er auf einer abgelegenen Alm putzmunter das für tot geglaubte Tier... Rechte: Sat.1
Ein Bayer auf Rügen
