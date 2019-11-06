Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 13vom 06.11.2019
Joyn Plus
Der Doppelgänger

Der DoppelgängerJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 13: Der Doppelgänger

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentins Favorit Carolas hat das Galopprennen gewonnen. Doch wenige Minuten später ist der Hengst tot. Seinem Besitzer Reitmeyer kommt dieser Umstand gerade recht. Mit den 1,2 Millionen Mark Versicherung will Reitmeyer seine Schulden an Bode zurückzahlen. Die Untersuchung des Kadavers ergibt jedoch, dass das tote Tier nicht Carolas war. Als Valentin den Tierpfleger Bertram überwacht, entdeckt er auf einer abgelegenen Alm putzmunter das für tot geglaubte Tier... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen