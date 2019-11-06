Staffel 4Folge 14vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 14: Wildwasser
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sandra leitet ihren ersten Kurs in der neu gegründeten Wildwasserschule. Doch Jacob Mehlkorn widersetzt sich laufend ihren Anweisungen, und versucht, mit waghalsigen Aktionen seine Sportlichkeit zu beweisen. Statt Dank bekommen Valentin und Sandra gewaltigen Ärger. Sandra wird von Mehlkorn angezeigt, und Valentin muss auf richterliche Anordnung die Wildwasserschule schließen. Ein Streit zwischen Valentin und Sandra ist die Folge... Rechte: Sat.1
