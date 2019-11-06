Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 16vom 06.11.2019
Vetternwirtschaft

Ein Bayer auf Rügen

Folge 16: Vetternwirtschaft

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Weil Valentin immer noch auf Rügen ist, hilft er beim Umbau von Maria Haus. Doch der Hämmerle von der Bauaufsicht stoppt die Arbeiten und verlangt, dass eine Fachfirma weitermachen soll. Als sich ein Unfall auf einer Großbaustelle ereignet, stellt Valentin schnell fest, dass Hämmerle mit zweierlei Maß misst. Denn bei der Firma Sibal drückt er gerne ein Auge zu. Valentin entdeckt, dass Hämmerle der Vetter von Sibylle Zink, der Frau des Besitzers der begünstigten Baufirma, ist. Rechte: Sat.1

