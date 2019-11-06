Staffel 4Folge 17vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 17: Unter weißen Segeln
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Diebstahlserie macht den Campingplatz-Urlaubern zu schaffen. Valentin kann durch Zufall beobachten, wie sich zwei Jugendliche fluchtartig aus dem Staub machen - sie wurden auf frischer Tat ertappt. Valentin kann sie zwar nicht dingfest machen, hat aber zumindest eine Beschreibung. Valentins Ex-Kollegin Mascha brennt darauf, die Serie aufzuklären und trifft in einem Jugendtreff auf Moritz, der ihr angeberisch seine teure Uhr zeigt. Er verspricht, ihr auch eine zu besorgen... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1