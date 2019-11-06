Staffel 4Folge 18vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 18: Die Liebe geht seltsame Wege
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach zwei Wochen Rügen freut sich Valentin auf seine Sandra. Als er sie abends bei Bernie trifft, merkt er nicht, dass sie sich anders verhält als sonst. Bernie plagt sein Gewissen: Wie soll er Valentin erzählen, dass sich Sandra in den Klavierspieler Roman verliebt hat? Am nächsten Tag trifft Valentin zufällig die beiden Verliebten und verlangt eine Erklärung, aber Sandra macht umgehend mit ihm Schluss. Wutentbrannt rast Valentin mit seinem Motorrad davon und verunglückt schwer. Rechte: Sat.1
Ein Bayer auf Rügen
