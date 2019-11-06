Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 19vom 06.11.2019
Falsche Freunde

Ein Bayer auf Rügen

Folge 19: Falsche Freunde

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Aufregung in Schliersee: Gaby Müllerschöns Manager verteilt ein Wahlkampffoto mit der Überschrift "Wohl dem, der gute Freunde hat". Zu sehen sind Gaby Müllerschön in Bernies Lokal, umringt von Miriam, Valentin und Bernie. Das ohne Wissen der Beteiligten entstandene Bild irritiert Wähler und Parteien. Haben Valentin und Freunde die "Fronten" gewechselt? Derweil treibt der Heiratsschwindler Julius Keiberer sein Unwesen. Er sucht seine Opfer vor allem unter den Kirchgängerinnen. Rechte: Sat.1

