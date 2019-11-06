Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Lawinengefahr

Lawinengefahr

Ein Bayer auf Rügen

Folge 2: Lawinengefahr

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Janine Bode ist überraschend auf die Aiblinger Alm gekommen und hat sich den nur schwach protestierenden Valentin geangelt. Sie ist eigentlich verheiratet - mit einem unangenehmen Menschen namens Sascha Morell. Weniger reizvoll findet Valentin dagegen zwei Pisten-Rowdies, die ohne Rücksicht in ein Neuschneefeld brettern - Lawinengefahr! Janine sieht der Rettungsaktion starr vor Erstaunen zu: Sie hat einen der beiden Kamikaze-Flieger erkannt. Es ist Sascha Morell, ihr Ehemann... Rechte: Sat.1

