Staffel 4Folge 2vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 2: Lawinengefahr
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Janine Bode ist überraschend auf die Aiblinger Alm gekommen und hat sich den nur schwach protestierenden Valentin geangelt. Sie ist eigentlich verheiratet - mit einem unangenehmen Menschen namens Sascha Morell. Weniger reizvoll findet Valentin dagegen zwei Pisten-Rowdies, die ohne Rücksicht in ein Neuschneefeld brettern - Lawinengefahr! Janine sieht der Rettungsaktion starr vor Erstaunen zu: Sie hat einen der beiden Kamikaze-Flieger erkannt. Es ist Sascha Morell, ihr Ehemann... Rechte: Sat.1
