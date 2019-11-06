Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 3: Die Heimkehr
49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Kathrin und Sven Petersen kommen mit Sack und Pack nach Rügen - Petersen voller Elan im Gedanken an seine Bürgermeister-Kandidatur, Kathrin wild entschlossen, mit ihrem Sven in seiner Heimat glücklich zu werden. Doch Donatius und Wibke, Svens "Wahlkampfmanager", haben einen prallen Stundenplan für ihn zusammengestellt. Und noch ein Heimkehrer trifft auf Rügen ein: Nach langen Jahren in Korea setzt Jörg Kruse am Fähranleger seinen Fuß zum ersten Mal wieder auf heimatlichen Boden. Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1