Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die Heimkehr

Die HeimkehrJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 3: Die Heimkehr

49 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Kathrin und Sven Petersen kommen mit Sack und Pack nach Rügen - Petersen voller Elan im Gedanken an seine Bürgermeister-Kandidatur, Kathrin wild entschlossen, mit ihrem Sven in seiner Heimat glücklich zu werden. Doch Donatius und Wibke, Svens "Wahlkampfmanager", haben einen prallen Stundenplan für ihn zusammengestellt. Und noch ein Heimkehrer trifft auf Rügen ein: Nach langen Jahren in Korea setzt Jörg Kruse am Fähranleger seinen Fuß zum ersten Mal wieder auf heimatlichen Boden. Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen