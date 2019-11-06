Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 4vom 06.11.2019
Folge 4: Die Drücker

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentin Gruber ist in Abschiedsstimmung. Doch bevor er am Schliersee seinen neuen Posten als Kriminalhauptkommissar antreten, bekommt er es mit einer Drückerkolonne zu tun. Mit ziemlich rüden Methoden werden den Leuten überteuerte Zeitschriften, Club-Mitgliedschaften oder Bücher andreht. Eines Abends stürzt die junge Sandra in Valentins Amtsstube. Sie wurde von Kammerer, dem Chef der Drückerkolonne rekrutiert, man hatte ihr Personalausweis und alle Dokumente abgenommen... Rechte: Sat.1

