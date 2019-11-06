Staffel 4Folge 5vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 5: Der lange Weg
Folge vom 06.11.2019
Feriengäste auf dem Aiblinger Hof: Marisa Steinlein, jung und schön, und Theo Steinlein, ein Mann, der ganz offensichtlich Alter, Bauch und sein schwaches Herz mit einem dicken Scheckheft kaschiert. Doch der Schein trügt: Steinlein hat sich verspekuliert und unternimmt nun bei seinem Geschäftspartner Bode einen Rettungsversuch. Doch Bode mauert. Später überredet Frau Steinlein ihren Mann zu einer anstrengenden Kletterpartie und vergisst seine lebenswichtigen Herztabletten... Rechte: Sat.1
