Staffel 4Folge 6vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 6: Mit roher Gewalt
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Sandra Kessler wird nachts von einem Unbekannten gewaltsam in die Büsche gezogen. Nur durch Zufall kann Valentin die Vergewaltigung seiner Freundin verhindern, der Täter entkommt allerdings unerkannt. Auf dem Aiblinger Hof ist Agnes Oberauer trotz der schockierenden Nachricht in Freudenstimmung. Sie hat Valentins Vater Michael ein Heiratsversprechen abgerungen. Doch plötzlich taucht die schöne Ramona aus Mexiko auf, die behauptet, Michaels rechtmäßige Ehefrau zu sein. Rechte: Sat.1
