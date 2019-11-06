Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 7vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Gaby Müllerschön, Moderatorin des "Radio vom Berg", ist verzweifelt: Ihr Neffe Peter wurde entführt. Die Täter haben es offensichtlich auf die Millionen ihres Freundes Bode abgesehen. Während Valentin sofort die Fahndung einleitet, schlägt für Bernie, der nach seinem Rauswurf aus dem Sender nun eine Kneipe hat, die große Stunde: Weil Gaby nicht moderieren kann, wird er von seinem Intimfeind und Ex-Chef Konz gefragt, ob er einspringen kann. Zunächst ziert sich Bernie noch... Rechte: Sat.1

