Staffel 4Folge 7vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 7: Kidnapper
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Gaby Müllerschön, Moderatorin des "Radio vom Berg", ist verzweifelt: Ihr Neffe Peter wurde entführt. Die Täter haben es offensichtlich auf die Millionen ihres Freundes Bode abgesehen. Während Valentin sofort die Fahndung einleitet, schlägt für Bernie, der nach seinem Rauswurf aus dem Sender nun eine Kneipe hat, die große Stunde: Weil Gaby nicht moderieren kann, wird er von seinem Intimfeind und Ex-Chef Konz gefragt, ob er einspringen kann. Zunächst ziert sich Bernie noch... Rechte: Sat.1
Ein Bayer auf Rügen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
