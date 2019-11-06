Staffel 4Folge 8vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 8: Schöner fremder Mann
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Bei einem Bankraub wird Valentins Ex-Vorgesetzter Haberl als Geisel genommen. Zwar kommt er wieder frei, doch die Täter sind über alle Berge. Sie scheinen sich sehr gut in der Bank ausgekannt zu haben. Nach einem Tip von Sven Petersen observiert Valentin Filialleiterin Kastner. Doch damit nicht genug: Ein Heiratsschwindler treibt sein Unwesen in Schliersee. Sowohl Ramona als auch Agnes wollen dem Mann, der permanent in Geldnöten steckt, ihre Ersparnisse zur Verfügung stellen...
Ein Bayer auf Rügen
