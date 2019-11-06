Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 8vom 06.11.2019
Schöner fremder Mann

Ein Bayer auf Rügen

Folge 8: Schöner fremder Mann

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Bei einem Bankraub wird Valentins Ex-Vorgesetzter Haberl als Geisel genommen. Zwar kommt er wieder frei, doch die Täter sind über alle Berge. Sie scheinen sich sehr gut in der Bank ausgekannt zu haben. Nach einem Tip von Sven Petersen observiert Valentin Filialleiterin Kastner. Doch damit nicht genug: Ein Heiratsschwindler treibt sein Unwesen in Schliersee. Sowohl Ramona als auch Agnes wollen dem Mann, der permanent in Geldnöten steckt, ihre Ersparnisse zur Verfügung stellen... Rechte: Sat.1

