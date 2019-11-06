Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 4Folge 9vom 06.11.2019
Alarm auf der Insel

Ein Bayer auf Rügen

Folge 9: Alarm auf der Insel

48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Valentin soll auf Rügen einen Vortrag halten, als er zu einem Unfall gerufen wird. Beim Abfüllen von Fässern mit Giftrückständen ist Sunny, der für eine Arbeitslosenhilfe arbeitet, die Recycling-Unternehmer Claus mit dem Transport der Fässer beauftragt hat, gefährlich verletzt worden. Claus weigert sich, Valentin eine Probe des Giftes zu geben. Nachdem Valentin Sunny im Krankenhaus besucht hat, ist für ihn klar: Dem dubiosen Geschäftsmann Claus muss er auf die Schliche kommen. Rechte: Sat.1

