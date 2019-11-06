Staffel 4Folge 9vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 9: Alarm auf der Insel
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Valentin soll auf Rügen einen Vortrag halten, als er zu einem Unfall gerufen wird. Beim Abfüllen von Fässern mit Giftrückständen ist Sunny, der für eine Arbeitslosenhilfe arbeitet, die Recycling-Unternehmer Claus mit dem Transport der Fässer beauftragt hat, gefährlich verletzt worden. Claus weigert sich, Valentin eine Probe des Giftes zu geben. Nachdem Valentin Sunny im Krankenhaus besucht hat, ist für ihn klar: Dem dubiosen Geschäftsmann Claus muss er auf die Schliche kommen.
Ein Bayer auf Rügen
