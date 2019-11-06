Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 6Folge 1vom 06.11.2019
Besuch aus Brasilien

Ein Bayer auf Rügen

Folge 1: Besuch aus Brasilien

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

In Schliersee überschlagen sich die Ereignisse: Vandalen haben alle Fenster des Rathauses zerschlagen und im Altenheim gibt es einen Schwelbrand. In Valentins Ermittlungen platzt auch noch Besuch aus Rio: die Brasilianerin Carmen Gonzales erklärt ihm, einer der Schlierseer Herren Maisinger, Lester, Haberl und Konz ist der Vater ihrer Tochter Maria. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass Carmen Recht hat - schließlich haben die Herren vor Jahren den Karneval von Rio besucht ... Rechte: Sat.1

