Staffel 6Folge 1vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 1: Besuch aus Brasilien
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
In Schliersee überschlagen sich die Ereignisse: Vandalen haben alle Fenster des Rathauses zerschlagen und im Altenheim gibt es einen Schwelbrand. In Valentins Ermittlungen platzt auch noch Besuch aus Rio: die Brasilianerin Carmen Gonzales erklärt ihm, einer der Schlierseer Herren Maisinger, Lester, Haberl und Konz ist der Vater ihrer Tochter Maria. Gar nicht so unwahrscheinlich, dass Carmen Recht hat - schließlich haben die Herren vor Jahren den Karneval von Rio besucht ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
