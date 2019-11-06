Staffel 6Folge 10vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 10: Wer hat Angst vorm schwarzen Mann?
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Die kleine Vroni ist verzweifelt: Vor ihren Augen wurde ihr Hund entführt. Alles, was sie gesehen hat, ist ein Kastenwagen und ein schwarzer Mann. Weil in der letzten Zeit etliche Hunde in der Gegend gestohlen wurden, glaubt Valentin an Tierversuche. Nachdem sich der Verdacht gegen Prof. Baumann, einen seriösen Wissenschaftler, nicht bestätigt hat, wird Valentin auf ein junges Paar aufmerksam, das sich seit einiger Zeit von Schlachter Holliger Mengen von Fleischabfällen abholt ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1