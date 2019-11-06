Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 6Folge 11vom 06.11.2019
Bei Nacht und Nebel

Folge 11: Bei Nacht und Nebel

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Endlich hat Valentin einer Diebesbande, die bei Nacht und Nebel ganze LKW-Ladungen gestohlen hat, das Handwerk gelegt. Da kann er es verschmerzen, dass er bei dem Einsatz leicht verletzt wurde. Doch noch fehlt ihm der Drahtzieher der Raubzüge. Er ermittelt gegen den Fuhrunternehmer Kohlmayer. Als kurz darauf zwei LKW versuchen, ihn samt seiner Harley von der Straße zu fegen und Petra zu Hause mit Drohanrufen drangsaliert wird, weiß Valentin, dass er auf der richtigen Fährte ist ... Rechte: Sat.1

