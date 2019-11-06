Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 6Folge 12vom 06.11.2019
Hochzeit mit Hindernissen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 12: Hochzeit mit Hindernissen

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Einbruchserie hält die Wirte des Ortes in Atem. Valentin nimmt die Ermittlungen auf, wodurch seine Hochzeitsvorbereitungen in den Hintergrund treten - sehr zum Unmut seiner Braut Petra. Doch nicht nur mit ihr hat Valentin Ärger: Als er den Verdacht äußert, dass die Einbrecher einen Spitzel unter den Polizisten haben müssen, kommt es zum heftigen Streit mit seinem Vorgesetzten. Valentin sieht nur noch eine Lösung: Er kündigt. Rechte: Sat.1

