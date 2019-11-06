Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 6Folge 13vom 06.11.2019
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Der Fabrikant Horst Lindner ist in argen finanziellen Schwierigkeiten, da ihn die Konkurrenz immer wieder mit Dumpingpreisen unterbietet. Eines Nachts findet ihn seine Frau Gerda schwerverletzt in seinem Betrieb, im Hof liegt sein toter Hund. Für den Anschlag kommen zwei Täter in Frage: Lindners Konkurrent Horrieder und Franz Hofer, ein ehemaliger Mitarbeiter in Lindners Fabrik. Dieser hatte früher ein Verhältnis mit Gerda Lindner und wurde deshalb von Lindner gefeuert. Rechte: Sat.1

