Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 6Folge 2vom 06.11.2019
Joyn Plus
In den Tiefen der See

In den Tiefen der SeeJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 2: In den Tiefen der See

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Als Valentin die Nachricht erreicht, dass Wibke Gernrich im Sterben liegt, fährt er augenblicklich mit seinem Motorrad von Schliersee nach Rügen. Dort kümmert er sich nicht nur um Wibke, sondern mischt sich in die Ermittlungen im Mordfall des Tauchschulbesitzers Bernhard Grandel ein. Da die Tauchschule eine Tarnung für Grandels Rauschgifthandel war, verdächtigt Valentin den Dealer Mario und Grandels Partner Buresch. Um sie zu überführen, stellt Valentin ihnen eine Falle ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen