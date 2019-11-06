Staffel 6Folge 2vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 2: In den Tiefen der See
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Als Valentin die Nachricht erreicht, dass Wibke Gernrich im Sterben liegt, fährt er augenblicklich mit seinem Motorrad von Schliersee nach Rügen. Dort kümmert er sich nicht nur um Wibke, sondern mischt sich in die Ermittlungen im Mordfall des Tauchschulbesitzers Bernhard Grandel ein. Da die Tauchschule eine Tarnung für Grandels Rauschgifthandel war, verdächtigt Valentin den Dealer Mario und Grandels Partner Buresch. Um sie zu überführen, stellt Valentin ihnen eine Falle ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1