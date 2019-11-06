Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 6Folge 3vom 06.11.2019
Joyn Plus
Die PS-Kids

Die PS-KidsJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 3: Die PS-Kids

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nach Wibkes Tod will sich Valentin eigentlich noch ein paar ruhige Tage auf Rügen gönnen, doch als Polizist Künath von jugendlichen Autodieben angefahren und schwer verletzt wird, lässt er Mascha Kressnik natürlich bei den Ermittlungen nicht allein. Mit Hilfe von Sunny, den Valentin von früher kennt, hört er sich in der Szene der Kids um. So erfährt er von den Machenschaften des skrupellosen Horst Liomann, der die Jugendlichen zum Autodiebstahl angeheuert hat ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen