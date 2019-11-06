Staffel 6Folge 3vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 3: Die PS-Kids
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nach Wibkes Tod will sich Valentin eigentlich noch ein paar ruhige Tage auf Rügen gönnen, doch als Polizist Künath von jugendlichen Autodieben angefahren und schwer verletzt wird, lässt er Mascha Kressnik natürlich bei den Ermittlungen nicht allein. Mit Hilfe von Sunny, den Valentin von früher kennt, hört er sich in der Szene der Kids um. So erfährt er von den Machenschaften des skrupellosen Horst Liomann, der die Jugendlichen zum Autodiebstahl angeheuert hat ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1