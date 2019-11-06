Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Bayer auf Rügen

Staffel 6Folge 4vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen

Folge 4: Mit harten Bandagen

46 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Nachdem Valentin den Chef der Autoknacker hinter Gitter gebracht hat, planen die Jugendlichen seine Befreiung. Dazu überwältigen sie Valentin und wollen ihn in einem Sack im Hafen ertränken. Zum Glück ist ein Fischer in der Nähe und kann den Polizisten retten. Um die Bande endgültig zu zerschlagen, stellt Valentin den Jungen mit Hilfe von Pater Tobias und seines Freundes Thormaier eine Falle. Dazu verwandeln sich seine beiden Helfer in russische Mafiosi ... Rechte: Sat.1

