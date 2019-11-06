Staffel 6Folge 5vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 5: Der Trick
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Während sich Mascha Kressnick und Valentin, der noch immer Insel-Polizist Künath auf Rügen vertritt, mit einer Reihe von Trickdiebereien auseinandersetzen, hat Bürgermeister Donatius Domberger ganz andere Sorgen: Der bayerische Unternehmer Christian Bode will auf Rügen angeblich nach Thermalquellen bohren und aus Sassnitz ein Bad Sassnitz machen. Derweil darf sich Agnes als Amateur-Detektivin betätigen: Sie spielt den Lockvogel für die Trickbetrüger Helene und Heiner Fleißner ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
