Staffel 6Folge 6vom 06.11.2019
Spätes GlückJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 6: Spätes Glück
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Maria Thorn ist glücklich: Endlich hat ihr Jörg einen Heiratsantrag gemacht. Valentin soll ihr Trauzeuge sein. Doch der hat erst einmal andere Sorgen: Einbrecher treiben in der Gegend ihr Unwesen. Eines Tages wird auch Marias Häuschen von den Dieben heimgesucht. Doch sie hinterlassen Spuren. Und als ihm Agnes Oberauer auch noch von dem Vertreter Adrian Ludowig erzählt, der an jeder Tür klingelt und Alarmanlagen verkaufen will, kommt Valentin der Bande auf die Schliche ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1