Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 6Folge 6vom 06.11.2019
Joyn Plus
Spätes Glück

Spätes GlückJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 6: Spätes Glück

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Maria Thorn ist glücklich: Endlich hat ihr Jörg einen Heiratsantrag gemacht. Valentin soll ihr Trauzeuge sein. Doch der hat erst einmal andere Sorgen: Einbrecher treiben in der Gegend ihr Unwesen. Eines Tages wird auch Marias Häuschen von den Dieben heimgesucht. Doch sie hinterlassen Spuren. Und als ihm Agnes Oberauer auch noch von dem Vertreter Adrian Ludowig erzählt, der an jeder Tür klingelt und Alarmanlagen verkaufen will, kommt Valentin der Bande auf die Schliche ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen