Staffel 6Folge 7vom 06.11.2019
Martha, MarthaJetzt ohne Werbung streamen
Ein Bayer auf Rügen
Folge 7: Martha, Martha
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Einbruchserie im Kaufhaus ruft Valentin und seinen Kollegen Kober auf den Plan. Doch bei einem nächtlichen Einsatz geht ihnen nur die obdachlose Martha Feigel ins Netz, die ab und zu mal in der Bettenabteilung übernachtet und sich in der Lebensmittelabteilung bedient. Doch mit ihrer Hilfe kommt Valentin allmählich auf die wahren Täter: ehemalige Kaufhausmitarbeiter, die offenbar den Plan haben, ihren Ex-Chef um 700.000 Mark zu erleichtern ... Rechte: Sat.1
Alle Staffeln im Überblick
Ein Bayer auf Rügen
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1