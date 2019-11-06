Staffel 6Folge 8vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 8: Kamikaze
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Eine Horrornacht für Valentin und Petra: Während sie mit Sohn Mike von dem entflohenen Sträfling Arnold Lauck gekidnappt wird, gerät Valentin in die Hände von Laucks Kumpan Gerold Kühn. Der hält ihn und seinen Kollegen Kober auf dem Revier mit einer Maschinenpistole in Schach. Die beiden Schwerverbrecher fordern, dass Valentin ihnen den Anwalt Melicher herbeischafft. Dieser hatte mit der Verteidigung der beiden wenig Erfolg und sich dann der erbeuteten Juwelen bemächtigt ... Rechte: Sat.1
Ein Bayer auf Rügen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1