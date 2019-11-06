Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Ein Bayer auf Rügen

Staffel 6Folge 8vom 06.11.2019
Joyn Plus
Kamikaze

KamikazeJetzt ohne Werbung streamen

Ein Bayer auf Rügen

Folge 8: Kamikaze

47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12

Eine Horrornacht für Valentin und Petra: Während sie mit Sohn Mike von dem entflohenen Sträfling Arnold Lauck gekidnappt wird, gerät Valentin in die Hände von Laucks Kumpan Gerold Kühn. Der hält ihn und seinen Kollegen Kober auf dem Revier mit einer Maschinenpistole in Schach. Die beiden Schwerverbrecher fordern, dass Valentin ihnen den Anwalt Melicher herbeischafft. Dieser hatte mit der Verteidigung der beiden wenig Erfolg und sich dann der erbeuteten Juwelen bemächtigt ... Rechte: Sat.1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Bayer auf Rügen

Ein Bayer auf Rügen

Alle 6 Staffeln und Folgen