Staffel 6Folge 9vom 06.11.2019
Ein Bayer auf Rügen
Folge 9: Kirchenasyl
47 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Nur unwillig erfüllt Valentin den Auftrag, die algerische Familie Saifa, die aus Deutschland abgeschoben werden soll, zum Flughafen zu begleiten. Ein Augenblick der Unaufmerksamkeit wird dem Polizisten zum Verhängnis: Abdul Saifa schnappt sich den Streifenwagen, und schon ist die Familie verschwunden. Valentin, stocksauer über seine Tölpelhaftigkeit, findet sein Auto später vor der Polizeiwache, und die Familie taucht auch wieder auf - in der Kirche von Pater Tobias ... Rechte: Sat.1
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1