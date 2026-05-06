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Ein Engel auf Erden

Grüße aus dem Hundehimmel

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 2vom 06.05.2026
Grüße aus dem Hundehimmel

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Ein Engel auf Erden

Folge 2: Grüße aus dem Hundehimmel

43 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 12

Jonathan und Mark wollen ein paar ruhige Tage auf dem Land verbringen. Ein Hund, der ihnen mehrmals über den Weg läuft, führt sie aber mitten in ein neues Abenteuer. Boomer hat offenbar ein Anliegen, doch davon erfahren Jonathan und Mark erst später. Als sie sich in einem Gasthaus einquartieren, erzählt ihnen der Sohn des Wirts, dass er seinen Hund vermisst. Im Glauben, es könne sich dabei um Boomer handeln, machen sie sich auf die Suche. Dabei erleben sie eine Überraschung ...

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