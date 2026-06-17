Ein Engel auf Erden
Folge 7: Flucht in den Traum
44 Min.Folge vom 17.06.2026Ab 6
Mark ist erschüttert: Sein Freund Gary, den er einst bei der Polizei ausgebildet hatte, wurde im Dienst erschossen. Mark und Jonathan stehen seiner Frau Lorraine und seinem kleinen Sohn Stevie bei. Während Lorraine ihrem Schmerz freien Lauf lässt, flüchtet sich Stevie zunehmend in eine sonderbare Isolation: Er klammert sich pausenlos an seine Spielfigur "Amazing Man". Jonathan weiß Rat ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
Ein Engel auf Erden
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Fantasie
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Beta Film GmbH