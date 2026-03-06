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Ein Hof zum Verlieben

Perspektiven

SAT.1Staffel 1Folge 9vom 06.03.2026
Perspektiven

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 9: Perspektiven

23 Min.Folge vom 06.03.2026Ab 6

Laura und Tim verbringen freundschaftlich eine schöne Zeit zusammen. Doch bevor sie ihr improvisiertes Treffen verlängern, kreuzt Oliver auf. Henni fürchtet, dass Majas schmerzliche Erinnerungen an den Tod ihres Vaters am Bodensee wieder hochkommen. Moritz und Anna schlagen Reginas zinsloses Privatdarlehen aus. Doch dann macht ihnen Regina einen Vorschlag, den Moritz und Anna eigentlich nicht ablehnen können.

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