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Ein Hof zum Verlieben

Plötzlich Apfelhof

SAT.1Staffel 1Folge 1vom 02.03.2026
Plötzlich Apfelhof

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 1: Plötzlich Apfelhof

24 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6

Laura Albers kommt an den Bodensee und erfährt, dass ihr verstorbener Mann David sie über seine Familie belogen hat. Als die Zwillinge Anna und Tim auf Laura treffen, ahnen sie nicht, wie sehr die Begegnung ihr Leben verändern wird. Vor allem Tim zeigt große Empathie für Laura. Regina Dornbusch hofft, den Obstanbaubetrieb des verstorbenen Albers zu übernehmen. Dass ihr Sohn Oliver bereits Geschäfte macht, als gehöre ihnen der Hof, setzt Regina unter Zugzwang.

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