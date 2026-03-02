Ein Hof zum Verlieben
Folge 1: Plötzlich Apfelhof
24 Min.Folge vom 02.03.2026Ab 6
Laura Albers kommt an den Bodensee und erfährt, dass ihr verstorbener Mann David sie über seine Familie belogen hat. Als die Zwillinge Anna und Tim auf Laura treffen, ahnen sie nicht, wie sehr die Begegnung ihr Leben verändern wird. Vor allem Tim zeigt große Empathie für Laura. Regina Dornbusch hofft, den Obstanbaubetrieb des verstorbenen Albers zu übernehmen. Dass ihr Sohn Oliver bereits Geschäfte macht, als gehöre ihnen der Hof, setzt Regina unter Zugzwang.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Ein Hof zum Verlieben
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Soap
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Joyn