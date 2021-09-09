Staffel 05 Folge 01 - Ein Leben für die SchönheitJetzt kostenlos streamen
Ein Leben für die Schönheit
Folge 1: Staffel 05 Folge 01 - Ein Leben für die Schönheit
Seit über 20 Jahren führt Beautydoc Artur Worseg ein Leben auf der Überholspur und zählt zu den High Performern seiner Branche. Den Optimierungswahn der Gesellschaft sieht der Schönheitschirurg Artur Worseg mit kritischem Blick. Der Promifriseur Josef Winkler und seine Ehefrau Karin sind frisch vermählt. Statt der Flitterwochen wollen die beiden in etwas Nachhaltigeres als eine Reise investieren- nämlich in ihr Aussehen. Große Pläne hat auch die 31-jährige Lydia Kelovitz. Sie hat den großen Wunsch ein Teil von Richard Lugners Frauenschar zu werden. Das Auswahlverfahren, um an Richard Lugners Seite verweilen zu dürfen, unterliegt einem strengen Reglement. Nur wer der strengen lugnerischen Musterung standhält, wird als neues Mitglied im Zoo willkommen geheißen. Die 32-jährige LKW-Fahrerin Bella, bekannt aus dem Erfolgsformat Trucker Babes, hat sich durch eine enorme Gewichtsabnahme optisch stark verändert. Bei der Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer will Bella ihre optische Verwandlung zu Ende bringen. Über 8 Stunden wird das Bodylift und die Bruststraffung dauern. Die Vorfreude auf einen neuen Körper ist groß. So kurz vor dem Eingriff steigt dann aber doch die Anspannung.
