Staffel 6 Folge 6: Immer der Nase nach
Ein Leben für die Schönheit
Folge 6: Staffel 6 Folge 6: Immer der Nase nach
Die Schönheitschirurgin Sabine Apfolterer hat es sich zur Mission gemacht, das Selbstbewusstsein ihrer Patientin Katharina auf ein völlig neues Level zu katapultieren und ihr den perfekten Traumbusen zu kreieren. Im Schlosshotel am Wörthersee erwartet Jörg Knabl und seine Ehefrau Sissi ein besonderes Ereignis. Ihr 20ter Hochzeitstag ist ein wahrhaft besonderer Meilenstein in ihrer Liebe, der gebührend gefeiert werden soll. TV-Lady Althea Diamante liebt sich und ihren Körper so wie er ist. Lediglich mit ihrer Nase steht sie beim Anblick in den Spiegel auf Kriegsfuß. Sie sieht daher keine Möglichkeit diese Beziehung weiterzuführen. Sie möchte eine Veränderung. In Artur Worsegs Beautyinstitut in Wien Sievering treffen die Influencer Dominic aka Daddy Vienna und Katharinaaaa_aaa ein. Nachdem die gesamte Familie bereits Kristina Worseg ihre Zähne anvertraut, soll sich Artur Worseg Dominics Augenlidern annehmen.
