Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Folge 2: Klaas interviewt Spitzenpolitiker
48 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Für seine neue Politiksendung trifft Klaas Heufer-Umlauf auf Deutschlands Spitzenpolitiker. Ein Mann, drei Ichs: Der liberale, der linke und der konservative Klaas wohnen gemeinsam in einer WG, diskutieren über Politik, sprechen mit Jungwählern und entscheiden, welcher Klaas auf welchen Politiker trifft. Mit von der Partie sind bislang SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, FDP-Chef Christian Lindner und Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir. Rechte: ProSieben
