sixxStaffel 1Folge 1vom 27.03.2019
43 Min.Folge vom 27.03.2019Ab 16

Einer Domina als Sklave dienen: Warum ist diese sexuelle Spielart für viele Männer so an- und erregend? Lukas Klaschinski, bekannt als Co-Moderator von Sex-Expertin Paula Lambert, will diese Frage aus männlicher Sicht beantworten. In einem Selbstversuch lässt er sich zum Haussklaven ausbilden - Auspeitschen, Unterwerfung und Demütigung inklusive. Welche Erkenntnisse zieht er aus dieser persönlichen Erfahrung und aus den Gesprächen mit der Domina sowie mit anderen BDSM-Liebhabern?

