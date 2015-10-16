Der Schlüssel zur AufklärungJetzt kostenlos streamen
Ein perfekter Mord
Folge vom 16.10.2015: Der Schlüssel zur Aufklärung
Bill McLaughlin ist ein angesehener Geschäftsmann, der 30 Millionen Dollar mit Medizintechnik verdient hatte. Als der 55-Jährige ermordet in seiner Küche gefunden wird, tappt die Polizei zunächst im Dunkeln. Nach ersten Vernehmungen gerät Bills Geschäftspartner Hal Ross unter Verdacht, aber der hat ein wasserdichtes Alibi. Nächster Kandidat auf der Ermittler-Liste ist Bills Sohn Kevin. Doch der 24-Jährige ist seit einem Unfall behindert und hätte den Mord nicht begehen können. Dann nimmt der Fall eine plötzliche Wendung: Bei Bills Beerdigung kommt heraus, dass seine junge Geliebte ein Doppelleben führte und ihren reichen Freund mit einem Football-Spieler betrog.
