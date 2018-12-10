Der Tod eines Football-StarsJetzt kostenlos streamen
Ein perfekter Mord
Folge vom 10.12.2018: Der Tod eines Football-Stars
44 Min.Folge vom 10.12.2018Ab 12
Football-Profi Sean Taylor lebt mit seiner Verlobten Jackie und ihrem gemeinsamen Baby in Palmetto Bay, eine der besten Wohngegenden von Miami. Doch eines Nachts wird das Paar von einem Einbrecher aus dem Schlaf gerissen. Sean hat nur eine Machete, um die Familie zu verteidigen und somit keine Chance: Der Einbrecher schießt ihn nieder, flüchtet und lässt den Spitzensportler mit lebensgefährlichen Verletzungen zurück. Das Verbrechen traumatisiert die Fans in ganz Amerika. Noch während der NFL-Star in der Notfallambulanz um sein Leben kämpft, starten die Ermittlungen. Doch die Kommissare finden im Haus fast keine Spuren und rätseln über das Tatmotiv.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.