Dschungel-Feeling und Badespaß: das erste Quiz im Tropical IslandsJetzt kostenlos streamen
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Folge 1: Dschungel-Feeling und Badespaß: das erste Quiz im Tropical Islands
140 Min.Folge vom 19.04.2026Ab 12
Das Tropical Islands ist vermutlich kein Ort, an dem man ein Quiz mit einer hohen Gewinnsumme erwarten würde. Und genau deswegen hat Joko sich dazu entschieden, die zweite Staffel hier zu starten!
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Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Spielshow, Dokumentation
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: ProSieben
Enthält Produktplatzierungen