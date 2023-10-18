Ein Zuhause voller Erinnerungen
Folge vom 18.10.2023: Familienerbstück mit Musik
44 Min.Folge vom 18.10.2023
Das frisch verheiratete Ehepaar Jenny und Sean möchte sein Haus im Ranch-Stil in einen Treffpunkt für ihre großen Familien (und das Baby, das unterwegs ist) verwandeln. Designerin Veronica Valencia hat die einzigartige Aufgabe, sich von der Insel Guam, Thailand und Skandinavien inspirieren zu lassen, um Jennys und Seans Küche, Badezimmer, Wohnzimmer und Kinderzimmer neu zu gestalten – und das alles mit einem Budget von 100.000 Dollar.
