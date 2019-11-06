Staffel 1Folge 1vom 06.11.2019
Eine Anwältin für alle Fälle
Folge 1: Ex-Mann
47 Min.Folge vom 06.11.2019
Jutta L. aus Hollenstedt wird nach 18 Ehejahren von ihrem Mann offenbart, dass er eine neue Frau kennengelernt hat. Nach dem ersten Schock will sie alles für eine gütliche Einigung tun ... Jetzt besitzt Frau L. nicht nur ein Haus, in dem der eigene Ex-Mann mit neuer Frau wohnt, sondern es droht zudem noch eine Zwangsversteigerung, da der Ex-Mann nichts zahlt und sie die Raten nicht alleine aufbringen kann. Rechtsanwältin Leonora Holling ist gefragt. Rechte: Sat.1
