Eine Anwältin für alle Fälle

Staffel 1Folge 2vom 06.11.2019
Baubetrug

Folge 2: Baubetrug

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Familie P. aus Potsdam hatte den Traum vom eigenen Haus. Deshalb beauftragen sie 2007 eine Baufirma, an die sie in mehreren Raten einen Großteil der Gesamtsumme von über 160.000 Euro bezahlen müssen. Als der Bau plötzlich ins Stocken gerät, wird Familie P. skeptisch. Ein Albtraum folgt: Die Firma wurde verkauft und der neue Geschäftsführer weiß von keiner Vorauszahlung. Kann Rechtsanwältin Leonora Holling den Geschäftsführer finden und dingfest machen? Rechte: Sat.1

