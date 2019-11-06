Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Anwältin für alle Fälle

Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Schlamperei beim Jugendamt

Schlamperei beim Jugendamt

Eine Anwältin für alle Fälle

Folge 3: Schlamperei beim Jugendamt

43 Min.Folge vom 06.11.2019

Markus und Carolin M. lieben ihre Kinder, doch plötzlich nimmt ihnen das Jugendamt ohne Vorwarnung Celina und Maurice weg und bringt sie bei Pflegeeltern unter. Angeblich schlagen die Eltern ihre Kinder. Zurzeit dürfen die beiden ihren Nachwuchs nur unter Aufsicht für wenige Stunden im Monat sehen - eine Zerreißprobe für alle Beteiligten. Rechtsanwältin Leonora Holling kämpft gegen ein Jugendamt, das Akten vertauscht hat und gegen Beamte, die sich verstecken, anstatt zu helfen ... Rechte: Sat.1

