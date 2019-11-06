Staffel 1Folge 3vom 06.11.2019
Markus und Carolin M. lieben ihre Kinder, doch plötzlich nimmt ihnen das Jugendamt ohne Vorwarnung Celina und Maurice weg und bringt sie bei Pflegeeltern unter. Angeblich schlagen die Eltern ihre Kinder. Zurzeit dürfen die beiden ihren Nachwuchs nur unter Aufsicht für wenige Stunden im Monat sehen - eine Zerreißprobe für alle Beteiligten. Rechtsanwältin Leonora Holling kämpft gegen ein Jugendamt, das Akten vertauscht hat und gegen Beamte, die sich verstecken, anstatt zu helfen ... Rechte: Sat.1
