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Eine Anwältin für alle Fälle

Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
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Vermieter-Terror

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Eine Anwältin für alle Fälle

Folge 4: Vermieter-Terror

43 Min.Folge vom 06.11.2019

Sabine D., ihr Lebensgefährte Tuan und ihre Tochter Maria sind kürzlich in eine neue Wohnung in Berlin gezogen. Seitdem fürchten die drei um ihr Leben. Der Vermieter terrorisiert sie und macht ihnen den Alltag zur Hölle. Als die Situation eskaliert, hoffen alle auf Hilfe von Rechtsanwältin Leonora Holling. Kann sie die Situation klären und weitere tätliche Angriffe verhindern? Rechte: Sat.1

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Eine Anwältin für alle Fälle

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