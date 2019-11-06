Staffel 1Folge 4vom 06.11.2019
Vermieter-TerrorJetzt ohne Werbung streamen
Eine Anwältin für alle Fälle
Folge 4: Vermieter-Terror
43 Min.Folge vom 06.11.2019
Sabine D., ihr Lebensgefährte Tuan und ihre Tochter Maria sind kürzlich in eine neue Wohnung in Berlin gezogen. Seitdem fürchten die drei um ihr Leben. Der Vermieter terrorisiert sie und macht ihnen den Alltag zur Hölle. Als die Situation eskaliert, hoffen alle auf Hilfe von Rechtsanwältin Leonora Holling. Kann sie die Situation klären und weitere tätliche Angriffe verhindern? Rechte: Sat.1
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Eine Anwältin für alle Fälle
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Genre:Recht
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1: Sat.1