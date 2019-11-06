Zum Inhalt springenBarrierefrei
Eine Anwältin für alle Fälle

Staffel 1Folge 5vom 06.11.2019
Ein Reiterhof vor dem Aus

Ein Reiterhof vor dem Aus

Eine Anwältin für alle Fälle

Folge 5: Ein Reiterhof vor dem Aus

45 Min.Folge vom 06.11.2019

Miriam F. betreibt sehr erfolgreich eine Reitschule in Berlin. Doch jetzt soll der Hof geschlossen werden. Der Grund: Die Nachbarn fühlen sich von den Pferden gestört. Von heute auf morgen verliert Miriam F. alles. Rechtsanwältin Leonora Holling nimmt den Kampf auf. Schafft sie es, sich gegen Baubehörden, die Kreisverwaltung und die Nachbarn durchzusetzen und Miriams Existenz zu retten? Rechte: Sat.1

