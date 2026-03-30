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Eine Villa zum Verlieben

Ein Haus mit Geschichte

HGTVFolge vom 30.03.2026
Ein Haus mit Geschichte

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Eine Villa zum Verlieben

Folge vom 30.03.2026: Ein Haus mit Geschichte

45 Min.Folge vom 30.03.2026

Die Familie Redlich übernimmt das wunderschöne, aber in die Jahre gekommene Elternhaus. Tamara und ihr Team modernisieren das Anwesen behutsam und verwandeln es in ein zeitgemäßes Zuhause, das Tradition bewahrt und neuen Generationen gerecht wird.

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