Eine Villa zum Verlieben
Folge vom 30.03.2026: Ein Haus mit Geschichte
45 Min.Folge vom 30.03.2026
Die Familie Redlich übernimmt das wunderschöne, aber in die Jahre gekommene Elternhaus. Tamara und ihr Team modernisieren das Anwesen behutsam und verwandeln es in ein zeitgemäßes Zuhause, das Tradition bewahrt und neuen Generationen gerecht wird.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 4, Season 6: Warner Bros. Discovery, Inc.