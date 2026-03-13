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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Aliens

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 1vom 13.03.2026
Aliens

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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Folge 1: Aliens

39 Min.Folge vom 13.03.2026Ab 12

Seit jeher fasziniert die Menschheit der Gedanke, dass es außerirdisches Leben gibt. Immer wieder tauchen Augenzeugenberichte auf, die die vermeintliche Existenz von übernatürlichen Wesen bestätigen sollen. Zach möchte herausfinden, wieviel Wahrheit dahintersteckt. Er trifft Menschen, die angeblich Begegnungen mit Außerirdischen hatten.

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