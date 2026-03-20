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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Tiefsee-Monster

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 20.03.2026
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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Folge 3: Tiefsee-Monster

36 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12

Die Tiefen der Weltmeere sind bis heute zum größten Teil noch unerforscht. Doch seit jeher wurden Legenden von mystischen Tiefsee-Monstern überliefert. Zachary begibt sich auf deren Spuren...

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