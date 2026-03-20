Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 3: Tiefsee-Monster
36 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 12
Die Tiefen der Weltmeere sind bis heute zum größten Teil noch unerforscht. Doch seit jeher wurden Legenden von mystischen Tiefsee-Monstern überliefert. Zachary begibt sich auf deren Spuren...
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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fremantle Media Enterprises Ltd.