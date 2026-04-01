Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 5: Zeitreisen
37 Min.Folge vom 15.04.2026Ab 12
Was genau ist Zeit und was sind ihre Eigenschaften? Gibt es wirklich nur eine Richtung der Zeit, nämlich in die Zukunft, oder sind Zeitreisen in die Vergangenheit ebenso möglich? Diesen Fragen geht Zachary diesmal auf den Grund und trifft Menschen, die angeblich bereits Zeitreisen erlebt haben.
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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Fremantle Media Enterprises Ltd.