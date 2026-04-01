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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Sinklöcher

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 6vom 12.04.2026
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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto

Folge 6: Sinklöcher

36 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12

Es ist eine Urangst der Menschheit: Sinklöcher, die sich plötzlich auftun, und alles um sich herum verschlucken. Doch gibt es diese abrupt auftretenden Abgründe tatsächlich? Dieser Frage geht Zachary diesmal nach und befragt dazu vermeintliche Überlebende der gefürchteten Todesfallen.

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