Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 6: Sinklöcher
36 Min.Folge vom 12.04.2026Ab 12
Es ist eine Urangst der Menschheit: Sinklöcher, die sich plötzlich auftun, und alles um sich herum verschlucken. Doch gibt es diese abrupt auftretenden Abgründe tatsächlich? Dieser Frage geht Zachary diesmal nach und befragt dazu vermeintliche Überlebende der gefürchteten Todesfallen.
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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Paranormal
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Fremantle Media Enterprises Ltd.