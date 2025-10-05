Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
Folge 8: Leben nach dem Tod
38 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12
Seit jeher fürchten die Menschen das unbekannte Jenseits. Was erwartet uns nach dem Tod? Was können wir von denjenigen lernen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben? Zachary will heute das Rätsel um das Dasein nach dem Tod lösen.
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Einfach rätselhaft - mit Zachary Quinto
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Genre:Dokumentation, Paranormal
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Fremantle Media Enterprises Ltd.